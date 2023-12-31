الفرج والشهراني والغنام أبرز الغائبين عن قائمة مانشيني طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم القصاص من مواطن قتل آخر طعنًا بآلة حادة في صدره بالرياض الطائي: متألمون لتأجيل مواجهة الاتحاد دون أي تنسيق معنا تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل زوجته خنقًا بيديه في تبوك 6 نجوم يبحثون عن نهاية مثالية مع الأخضر حصاد المواطن 2023: الذهب.. بركان “يصهر” قيود الدولار سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف بالأرقام.. كريستيانو رونالدو يخطف الأنظار في 2023 أحداث تاريخية لن ينساها السعوديون في عام 2023
استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني، العديد من النجوم عن القائمة الأولية التي تستعد للمشاركة في كأس آسيا 2023.
وأعلن مانشيني بالأمس، عن قائمة أولية ضمت 30 لاعبًا، لبدء المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا 2023، التي ستُقام في قطر، خلال الفترة من 12 يناير وحتى 20 فبراير.
ويغيب عن قائمة مانشيني، العديد من اللاعبين المتألقين، وفي مقدمتهم سلطان الغنام، الذي يُقدم أداء لافتًا مع النصر، ما عرض المدرب الإيطالي لانتقادات إعلامية وجماهيرية قوية لعدم ضمه.
ولم يضم المدرب الإيطالي، قائد الهلال، سلمان الفرج، رغم خبراته الكبيرة ودوره القيادي، حيث يُفضل الاعتماد على لاعبين شباب، كما لم يستدعِ ياسر الشهراني، ليُشارك في كأس آسيا بظهير أيسر واحد.
وقرر مانشيني استبعاد عبدالإله العمري، رغم مستواه المميز مع النصر هذا الموسم، ومهاجم الهلال، عبدالله الحمدان وزميله محمد البريك، رغم خبراتهم الدولية وتواجدهم باستمرار مع المنتخب السعودي الأول.
وشهدت الفترة الأخيرة مطالبة البعض بانضمام حارس الاتحاد، عبدالله المعيوف لقائمة الأخضر، لخبراته الكبيرة ومستواه المميز، خاصة مع استبعاد حارس الهلال، محمد العويس للإصابة، إلا أن المدرب الإيطالي لم يضمه.