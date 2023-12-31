الفرج والشهراني والغنام أبرز الغائبين عن قائمة مانشيني

استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني، العديد من النجوم عن القائمة الأولية التي تستعد للمشاركة في كأس آسيا 2023.

الأخضر يستعد لكأس آسيا

وأعلن مانشيني بالأمس، عن قائمة أولية ضمت 30 لاعبًا، لبدء المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا 2023، التي ستُقام في قطر، خلال الفترة من 12 يناير وحتى 20 فبراير.

أبرز المستبعدين من قائمة مانشيني

ويغيب عن قائمة مانشيني، العديد من اللاعبين المتألقين، وفي مقدمتهم سلطان الغنام، الذي يُقدم أداء لافتًا مع النصر، ما عرض المدرب الإيطالي لانتقادات إعلامية وجماهيرية قوية لعدم ضمه.

ولم يضم المدرب الإيطالي، قائد الهلال، سلمان الفرج، رغم خبراته الكبيرة ودوره القيادي، حيث يُفضل الاعتماد على لاعبين شباب، كما لم يستدعِ ياسر الشهراني، ليُشارك في كأس آسيا بظهير أيسر واحد.

وقرر مانشيني استبعاد عبدالإله العمري، رغم مستواه المميز مع النصر هذا الموسم، ومهاجم الهلال، عبدالله الحمدان وزميله محمد البريك، رغم خبراتهم الدولية وتواجدهم باستمرار مع المنتخب السعودي الأول.

وشهدت الفترة الأخيرة مطالبة البعض بانضمام حارس الاتحاد، عبدالله المعيوف لقائمة الأخضر، لخبراته الكبيرة ومستواه المميز، خاصة مع استبعاد حارس الهلال، محمد العويس للإصابة، إلا أن المدرب الإيطالي لم يضمه.