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استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا 2023

الفرج والشهراني والغنام أبرز الغائبين عن قائمة مانشيني

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٧ مساءً
الفرج والشهراني والغنام أبرز الغائبين عن قائمة مانشيني
المواطن - فريق التحرير

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استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني، العديد من النجوم عن القائمة الأولية التي تستعد للمشاركة في كأس آسيا 2023.

الأخضر يستعد لكأس آسيا

وأعلن مانشيني بالأمس، عن قائمة أولية ضمت 30 لاعبًا، لبدء المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا 2023، التي ستُقام في قطر، خلال الفترة من 12 يناير وحتى 20 فبراير.

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المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

أبرز المستبعدين من قائمة مانشيني

ويغيب عن قائمة مانشيني، العديد من اللاعبين المتألقين، وفي مقدمتهم سلطان الغنام، الذي يُقدم أداء لافتًا مع النصر، ما عرض المدرب الإيطالي لانتقادات إعلامية وجماهيرية قوية لعدم ضمه.

سلطان الغنام
الغنام

ولم يضم المدرب الإيطالي، قائد الهلال، سلمان الفرج، رغم خبراته الكبيرة ودوره القيادي، حيث يُفضل الاعتماد على لاعبين شباب، كما لم يستدعِ ياسر الشهراني، ليُشارك في كأس آسيا بظهير أيسر واحد.

سلمان الفرج
الفرج

وقرر مانشيني استبعاد عبدالإله العمري، رغم مستواه المميز مع النصر هذا الموسم، ومهاجم الهلال، عبدالله الحمدان وزميله محمد البريك، رغم خبراتهم الدولية وتواجدهم باستمرار مع المنتخب السعودي الأول.

عبدالله الحمدان
الحمدان – المصدر @Alhilal_FC

وشهدت الفترة الأخيرة مطالبة البعض بانضمام حارس الاتحاد، عبدالله المعيوف لقائمة الأخضر، لخبراته الكبيرة ومستواه المميز، خاصة مع استبعاد حارس الهلال، محمد العويس للإصابة، إلا أن المدرب الإيطالي لم يضمه.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @ittihad

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