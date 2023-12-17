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قبل مواجهة فلومينينسي غدًا

الفرق البرازيلية عُقدة الأهلي المصري بمونديال الأندية

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٨ مساءً
الفرق البرازيلية عُقدة الأهلي المصري بمونديال الأندية
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الأهلي المصري بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، في الظهور بشكل مميز ضد فلومينينسي البرازيلي ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023.

مباراة الأهلي المصري ضد فلومينينسي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي المصري ضد فلومينينسي البرازيلي، يوم غد الاثنين عند الساعة التاسعة مساء، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

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مباراة الأهلي ضد فلومينينسي
موعد المباراة – المصدر @AlAhly

الأهلي يُعاني ضد الفرق البرازيلية

وتُعد مباراة الغد، هي المواجهة الرابعة للأهلي ضد فرق برازيلية في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ولم ينجح المارد الأحمر في تحقيق أي انتصار، وخسر الثلاث مباريات السابقة.

الأهلي المصري
لاعبو الفريق – المصدر @AlAhly

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ضد إنترناسيونال بهدفين دون رد في نصف نهائي نسخة عام 2006، وهُزم في الدور ذاته أمام كورثنيانز البرازيلي بهدف نظيف في 2012.

واصطدم الأهلي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2021، وخسر المارد الأحمر بهدفين دون رد، ما يُحفز لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية غدًا.

الأهلي المصري - مباراة الأهلي ضد فلومينينسي
لاعيو الفريق – المصدر @AlAhly

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