الفرق البرازيلية عُقدة الأهلي المصري بمونديال الأندية ميلو: الأهلي المصري قوي ونحلم بالتتويج بوتين : روسيا لا تبيع سيادتها مقابل السجق موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي والقنوات الناقلة سابك للمغذيات الزراعية توزع 1.42 مليار ريال على المساهمين جمال عارف: إقالة نونو سانتو بداية السقوط المياه تتجمد مع أول موجة برد قوية في مرتفعات عسير مارسيلو يحلم بحصد كأس العالم للأندية 2023 ياسين بونو يسعى لكسر رقم غروهي ضبط سوداني رعى الإبل في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
يطمح الأهلي المصري بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، في الظهور بشكل مميز ضد فلومينينسي البرازيلي ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي المصري ضد فلومينينسي البرازيلي، يوم غد الاثنين عند الساعة التاسعة مساء، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.
وتُعد مباراة الغد، هي المواجهة الرابعة للأهلي ضد فرق برازيلية في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ولم ينجح المارد الأحمر في تحقيق أي انتصار، وخسر الثلاث مباريات السابقة.
وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ضد إنترناسيونال بهدفين دون رد في نصف نهائي نسخة عام 2006، وهُزم في الدور ذاته أمام كورثنيانز البرازيلي بهدف نظيف في 2012.
واصطدم الأهلي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2021، وخسر المارد الأحمر بهدفين دون رد، ما يُحفز لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية غدًا.