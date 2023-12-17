الفرق البرازيلية عُقدة الأهلي المصري بمونديال الأندية

يطمح الأهلي المصري بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، في الظهور بشكل مميز ضد فلومينينسي البرازيلي ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023.

مباراة الأهلي المصري ضد فلومينينسي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي المصري ضد فلومينينسي البرازيلي، يوم غد الاثنين عند الساعة التاسعة مساء، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

الأهلي يُعاني ضد الفرق البرازيلية

وتُعد مباراة الغد، هي المواجهة الرابعة للأهلي ضد فرق برازيلية في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ولم ينجح المارد الأحمر في تحقيق أي انتصار، وخسر الثلاث مباريات السابقة.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ضد إنترناسيونال بهدفين دون رد في نصف نهائي نسخة عام 2006، وهُزم في الدور ذاته أمام كورثنيانز البرازيلي بهدف نظيف في 2012.

واصطدم الأهلي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2021، وخسر المارد الأحمر بهدفين دون رد، ما يُحفز لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية غدًا.