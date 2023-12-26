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استعرض رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، محمد بن سليمان العجاجي، الفرق بين “الأمر الملكي، والأمر السامي، والمرسوم الملكي، والتوجيه الملكي”.
وقال العجاجي خلال حواره إلى برنامج في الصورة المذاع على قناة روتانا خليجية: “إن الأمر الملكي، يصدر من الملك منفردًا، وبإرادة منفردة، ويوجد نوعين أمر ملكي تشريعي مثل الموافقة على الأنظمة الأساسية، وأمر ملكي تنفيذي، مثل الأوامر الملكية التي تصدر بالتعيينات”.
وتابع: “المرسوم الملكي يصدر من الملك إما بعد دراسة السلطة التنفيذية مثل مجلس الوزراء ومجلس الشورى أو بعد دراسة مجلس الوزراء ونص النظام على صدور مرسوم ملكي مثل الميزانية، والأمر السامي، يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، وفقًا لاختصاصاتهم النظامية”.
وأضاف: “التوجيه الملكي يكون في المسائل الإجرائية والتي لا ينص النظام على صدورها بأمر من الملك”.
رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يشرح الفرق بين "الأمر الملكي، الأمر السامي، المرسوم الملكي، والتوجيه الملكي"#رئيس_هيئة_الخبراء_في_الصورة pic.twitter.com/RpYKSbdjE5
— في الصورة (@almodifershow) December 25, 2023