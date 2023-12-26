استعرض رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، محمد بن سليمان العجاجي، الفرق بين “الأمر الملكي، والأمر السامي، والمرسوم الملكي، والتوجيه الملكي”.

الأمر الملكي

وقال العجاجي خلال حواره إلى برنامج في الصورة المذاع على قناة روتانا خليجية: “إن الأمر الملكي، يصدر من الملك منفردًا، وبإرادة منفردة، ويوجد نوعين أمر ملكي تشريعي مثل الموافقة على الأنظمة الأساسية، وأمر ملكي تنفيذي، مثل الأوامر الملكية التي تصدر بالتعيينات”.

المرسوم الملكي

وتابع: “المرسوم الملكي يصدر من الملك إما بعد دراسة السلطة التنفيذية مثل مجلس الوزراء ومجلس الشورى أو بعد دراسة مجلس الوزراء ونص النظام على صدور مرسوم ملكي مثل الميزانية، والأمر السامي، يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، وفقًا لاختصاصاتهم النظامية”.

​​​​​​التوجيه الملكي

وأضاف: “التوجيه الملكي يكون في المسائل الإجرائية والتي لا ينص النظام على صدورها بأمر من الملك”.