Icon

الفرق بين الأمر الملكي والأمر السامي والمرسوم الملكي والتوجيه الملكي Icon النصر يسعى لفك عقدة عمرها 4 سنوات أمام الاتحاد Icon LG تكشف عن حواسيب 2024 بمعالجات إنتل كور ألترا Icon مالك مانشستر يونايتد الجديد يقدم نجم الفريق هدية لـ الهلال .. التفاصيل كاملة ! Icon السجن 5 سنوات عقوبة استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب Icon تغريم الاتحاد 19 ألف ريال Icon موعد مباراة غلطة سراي ضد فنربخشة في السوبر التركي Icon ترامب يطلب الحصانة قبل انتخابات 2024 Icon توقعات بتوسع الحالة المطيرة السادسة بأجواء باردة وماطرة Icon كارت شخصي لبوتين بمليوني روبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الفرق بين الأمر الملكي والأمر السامي والمرسوم الملكي والتوجيه الملكي

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ صباحاً
الفرق بين الأمر الملكي والأمر السامي والمرسوم الملكي والتوجيه الملكي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استعرض رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، محمد بن سليمان العجاجي، الفرق بين “الأمر الملكي، والأمر السامي، والمرسوم الملكي، والتوجيه الملكي”.

الأمر الملكي

وقال العجاجي خلال حواره إلى برنامج في الصورة المذاع على قناة روتانا خليجية: “إن الأمر الملكي، يصدر من الملك منفردًا، وبإرادة منفردة، ويوجد نوعين أمر ملكي تشريعي مثل الموافقة على الأنظمة الأساسية، وأمر ملكي تنفيذي، مثل الأوامر الملكية التي تصدر بالتعيينات”.

قد يهمّك أيضاً
السفارة في أستراليا للمواطنين: التزموا بالتعليمات.. حرائق وتقلبات جوية

السفارة في أستراليا للمواطنين: التزموا بالتعليمات.. حرائق وتقلبات جوية

بايرن ميونخ يهزم فولفسبورج بشق الأنفس في الدوري الألماني

بايرن ميونخ يهزم فولفسبورج بشق الأنفس في الدوري الألماني

المرسوم الملكي

وتابع: “المرسوم الملكي يصدر من الملك إما بعد دراسة السلطة التنفيذية مثل مجلس الوزراء ومجلس الشورى أو بعد دراسة مجلس الوزراء ونص النظام على صدور مرسوم ملكي مثل الميزانية، والأمر السامي، يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، وفقًا لاختصاصاتهم النظامية”.

​​​​​​التوجيه الملكي

وأضاف: “التوجيه الملكي يكون في المسائل الإجرائية والتي لا ينص النظام على صدورها بأمر من الملك”.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

50 هدفًا لـ الهلال بدوري روشن هذا الموسم
آخر الاخبار

50 هدفًا لـ الهلال بدوري روشن هذا...

آخر الاخبار
السَّهلة تشكيلات صخرية عجيبة ومتحجرات تلفت الأنظار برفحاء
السعودية اليوم

السَّهلة تشكيلات صخرية عجيبة ومتحجرات تلفت الأنظار...

السعودية اليوم
الشيخ السديس: لقاءات إثرائية ومحاضرات وحملات توعوية لتعزيز الوسطية والاعتدال
السعودية اليوم

الشيخ السديس: لقاءات إثرائية ومحاضرات وحملات توعوية...

السعودية اليوم
لقطات مذهلة لأكبر يخت غاطس في العالم بقيمة 2 مليار دولار
السياحة والسفر

لقطات مذهلة لأكبر يخت غاطس في العالم...

السياحة والسفر
رقم استثنائي لـ سيرجيو راموس بالدوري الإسباني
آخر الاخبار

رقم استثنائي لـ سيرجيو راموس بالدوري الإسباني

آخر الاخبار
أمريكا تعتقل سفيرها السابق بتهمة التجسس لصالح كوبا
العالم

أمريكا تعتقل سفيرها السابق بتهمة التجسس لصالح...

العالم
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
الشيخ السند يطلق حملة الدين يسر لترسيخ الوسطية والاعتدال
السعودية اليوم

الشيخ السند يطلق حملة الدين يسر لترسيخ...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه