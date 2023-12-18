أكد مدير عام الجوازات معالي الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أن الاحتفاء بيوم الشرطة العربية، الموافق 18 من ديسمبر في كل عام؛ هو تأكيد للدور البارز والاعتزاز الدائم بما يؤديه القائمون على الأعمال الشرطية والأمنية خدمةً للأمن، ورعايةً لحسن سير الحياة بانتظام واطراد، ورصد وحيلولة دون كل ما يمكن أن يعكر الصفو أو يعرقل التنمية أو يخدش السكينة العامة.

رسالة سامية

وقال اليحيى إنه يومٌ تؤكد فيه وزارةُ الداخلية مضيها الدؤوب في أداء رسالتها الجليلة، واعتزازها الدائم والمتواصل بأداء أعمالها بما ترسَّخ لديها من موروث حضاري أمني ببصمة سعودية متراكمة صنعت فيه بعد توفيق الله، ثم توجيهات القيادة الرشيدة، معجزةَ الأمن وملحمةَ فرض النظام، متخذة الممكنات المتاحة لها في التحسين الدائم والتطوير المستمر بأحدث الأدوات العصرية وما أنتجته التقنية الحديثة.

كلية الملك فهد الأمنية

وأضاف اليحيى أن كلية الملك فهد الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية، تؤدي رسالتها في تقديمِ تدريبٍ وتأهيلٍ احترافي، يرفد القطاعاتِ الأمنية ويسد احتياجاتها بكوادر وطنية مخلصة بجديد المعارف والعلوم في سبيل تقديم محتوى احترافي يحاكي التحديات ويقدم الحلول ويتطلع نحو المستقبل.

وبين اليحيى أنه يومٌ مجيد، تتجلى فيه الشراكة الواعية مع أبطال الشرطة من أفراد المجتمع في التعاون معًا لما فيه الأمن والسكينة العامة، ليكون الوطن دائمًا منارة الأمن والأمان على مستوى العالم.

وختم اليحيى حديثه : إنه يومٌ خالد، نستشرف فيه مستقبل الشرطة الريادي تطويرًا وأداءً، لتحقيقِ رؤيتِنا، في ظلِّ قيادتِنا.