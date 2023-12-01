يوم الجمعة فأل خير لـ الهلال هذا الموسم الفيحاء يبحث عن الفوز الأول أمام ضمك طيران ناس يدشن مركز عملياته الجديد في المدينة المنورة بـ 6 وجهات دولية وداخلية دراسة مثيرة تربط العقم بمستحضرات تصفيف الشعر بصمة كريستيانو رونالدو لا تغيب عن الديربيات خطيب المسجد النبوي : تبرعات السعوديين لدعم المحتاجين في غزة آتت أكلها كولومبي يُدير ديربي الهلال والنصر خطيب المسجد الحرام : احذروا استمراء المعاصي بمشاهدة القبائح والمنكرات حساب المواطن : الموافقة على الاعتراض شرط دراسة الأهلية ميتروفيتش لا يفوز في أول ديربي
يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء للظهور بشكل مميز في مباراة ضمك اليوم بدوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز لمواصلة التقدم في الترتيب.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الفيحاء ضد ضمك، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق البرتقالي في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك الذي يحتل المركز العاشر.
ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عن تحقيق الفوز الأول أمام ضمك، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث سبق وتقابلا 6 مرات، خسر 3 مواجهات، وتعادل في مثلهم.
ويأمل الفريق البرتقالي في استغلال المعنويات العالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعدما تجنبوا الخسارة في آخر 3 جولات بدوري روشن السعودي، بالتعادل ضد الطائي والاتفاق، والفوز خارج أرضه على الفتح.
على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لتحقيق نتيجة إيجابية ضد الفيحاء، خاصة أنه يمر بفترة مميزة في آخر 4 مباريات بدوري روشن، بعدما فرض التعادل على الأهلي والتعاون، بجانب فوزه على الأخدود وأبها.