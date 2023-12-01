الفيحاء يبحث عن الفوز الأول أمام ضمك

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء للظهور بشكل مميز في مباراة ضمك اليوم بدوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز لمواصلة التقدم في الترتيب.

مباراة اليوم بدوري روشن

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفيحاء ضد ضمك، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق البرتقالي في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك الذي يحتل المركز العاشر.

الفيحاء يستهدف أول فوز

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عن تحقيق الفوز الأول أمام ضمك، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث سبق وتقابلا 6 مرات، خسر 3 مواجهات، وتعادل في مثلهم.

ويأمل الفريق البرتقالي في استغلال المعنويات العالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعدما تجنبوا الخسارة في آخر 3 جولات بدوري روشن السعودي، بالتعادل ضد الطائي والاتفاق، والفوز خارج أرضه على الفتح.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لتحقيق نتيجة إيجابية ضد الفيحاء، خاصة أنه يمر بفترة مميزة في آخر 4 مباريات بدوري روشن، بعدما فرض التعادل على الأهلي والتعاون، بجانب فوزه على الأخدود وأبها.