الفيحاء يتعادل في الشوط الأول ضد باختاكور

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء، الشوط الأول من مباراة باختاكور الأوزبكي متعادلًا بنتيجة 1-1 وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
باختاكور كان سجل الهدف الأول عبر اللاعب خوزهيمات إيركينوف في الدقيقة العاشرة، ثم تعادل اللاعب فاشيون ساكالا للفريق البرتقالي في الدقيقة الـ40.
الفريق البرتقالي بحاجة للفوز في مباراة باختاكور لإعلان تأهله بشكل رسمي لدور ثمن النهائي في البطولة الآسيوية.
شاهد هدف #الفيحاء في مرمى #باختاكور الأوزبكي بلمسات فاشوووون ساكالا pic.twitter.com/80VdarHD5b#مع_الفيحاء#الفيحاء_في_آسيا#دوري_ابطال_اسيا #ACL
— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) December 5, 2023