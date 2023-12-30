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بعد عدم احتسابها بالدقيقة الـ63

الفيحاء يُحرم من ركلة جزاء أمام الهلال

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ مساءً
الفيحاء يُحرم من ركلة جزاء أمام الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أكد الخبيران التحكيميان ، المصري سمير عثمان ومحمد فودة أن الفيحاء تعرض لظلم تحكيمي بعدم احتساب ركلة جزاء له أمام الهلال في الدقيقة الـ63 من عمر مباراة الفريقين أمس في الجولة الـ 19 من بطولة دوري روشن.

الهلال والفيحاء

وقال فودة وسمير عثمان في برنامج ” أكشن مع وليد” : “كان هناك تهور من سعود عبدالحميد في الدخول على لاعب الفيحاء وقرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء، كان قرارًا غير صحيح في الدقيقة الـ63.

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سعود عبدالحميد - 1

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني من عمر المباراة تقدم علي البليهي بالهدف الأول للأزرق في الدقيقة الـ 87، ثم سجل الصربي ميتروفيتش الهدف الثاني للفريق العاصمي في الدقيقة الـ 100 من ركلة جزاء.

الهلال والفيحاء - 1

وبعد الفوز، أصبح رصيد الأزرق 53 نقطة في المركز الأول وبفارق 10 نقاط عن نادي النصر الوصيف، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز الـ12.

 

 

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