الفيصل عن الإنفاق على دوري روشن: البريميرليج فعل ذلك

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رد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الانتقادات الموجهة للإنفاق الضخم على دوري روشن السعودي خلال الفترة الماضية.
وعلق وزير الرياضة على تهديد الإنفاق على دوري روشن للدوريات الأوروبية الكبرى، قائلًا: “أعتقد أن الدوري الإنجليزي فعل ذلك من قبل، وبهذه الطريقة بدأوا، ولم يشكك فيهم أحد عندما فعلوا ذلك”.
وواصل وزير الرياضة حديثه في هذا الشأن، قائلًا: “خططنا لتطوير الدوري السعودي للمحترفين، لم نكن نتصور بأننا سنفعل بهذه السرعة، ولكن رؤية هذا الأمر يتحقق أمر منعش بالفعل”.
واختتم الفيصل، تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قائلًا: “ينصب تركيزنا على تطوير الدوري السعودي لجذب الأفضل في العالم”.
وشهد عام 2023 انضمام العديد من الصفقات العالمية إلى دوري روشن السعودي، بدأت بتعاقد نادي النصر مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي الماضي، قبل أن يتبعه النجوم في الصيف.
وانتقل في الصيف العديد من النجوم العالميين، وفي مقدمتهم؛ نيمار، روبن نيفيز وألكسندر ميتروفيتش “الهلال”، رياض محرز، روبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي “الأهلي”، ساديو ماني، أوتافيو وإيمريك لابورت “النصر”، كريم بنزيما، نغولو كانتي وفابينيو “الاتحاد”.