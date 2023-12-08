Icon

قرعة كوبا أمريكا 2024 تضع الأرجنتين والبرازيل في مجموعات صعبة Icon خطيب المسجد النبوي : هناك من يستغل الفتن لتفريق صف الأمة Icon كريستيانو رونالدو يقود التشكيل المتوقع للنصر ضد الرياض Icon الفيصل: ندرس إقامة كأس العالم 2034 في الصيف Icon خطيب المسجد الحرام : الصلاة رأس الفرائض الموصلة للفلاح Icon ختام الجولة الـ16 بدوري روشن بمباراتين غدًا Icon حكام مواجهات اليوم في دوري روشن Icon 8 ملايين دولار مساهمة إضافية من السعودية لمعالجة خطر خزان صافر Icon موقف عبدالإله العمري من المشاركة ضد الرياض Icon تعثر المتأهلين لكأس العالم للأندية يقلق الأهلي ضد بلوزداد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
مؤكدًا تطوير البطولة لجذب الأفضل بالعالم

الفيصل عن الإنفاق على دوري روشن: البريميرليج فعل ذلك

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٨ مساءً
الفيصل عن الإنفاق على دوري روشن: البريميرليج فعل ذلك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الانتقادات الموجهة للإنفاق الضخم على دوري روشن السعودي خلال الفترة الماضية.

وزير الرياضة يرد على الانتقادات

وعلق وزير الرياضة على تهديد الإنفاق على دوري روشن للدوريات الأوروبية الكبرى، قائلًا: “أعتقد أن الدوري الإنجليزي فعل ذلك من قبل، وبهذه الطريقة بدأوا، ولم يشكك فيهم أحد عندما فعلوا ذلك”.

قد يهمّك أيضاً
وزير المالية: نستهدف في ميزانية 2024 التوسع في الإنفاق على المشاريع التنموية

وزير المالية: نستهدف في ميزانية 2024 التوسع في الإنفاق على المشاريع التنموية

قانوني يسخر بعد رفض احتجاج الهلال ضد طرد علي البليهي

قانوني يسخر بعد رفض احتجاج الهلال ضد طرد علي البليهي

وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل
الفيصل – المصدر bbc

وواصل وزير الرياضة حديثه في هذا الشأن، قائلًا: “خططنا لتطوير الدوري السعودي للمحترفين، لم نكن نتصور بأننا سنفعل بهذه السرعة، ولكن رؤية هذا الأمر يتحقق أمر منعش بالفعل”.

واختتم الفيصل، تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قائلًا: “ينصب تركيزنا على تطوير الدوري السعودي لجذب الأفضل في العالم”.

دوري روشن السعودي
كأس البطولة – المصدر @SPL

صفقات عالمية بدوري روشن

وشهد عام 2023 انضمام العديد من الصفقات العالمية إلى دوري روشن السعودي، بدأت بتعاقد نادي النصر مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي الماضي، قبل أن يتبعه النجوم في الصيف.

كريستيانو رونالدو - دوري روشن
رونالدو – المصدر @SPL

وانتقل في الصيف العديد من النجوم العالميين، وفي مقدمتهم؛ نيمار، روبن نيفيز وألكسندر ميتروفيتش “الهلال”، رياض محرز، روبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي “الأهلي”، ساديو ماني، أوتافيو وإيمريك لابورت “النصر”، كريم بنزيما، نغولو كانتي وفابينيو “الاتحاد”.

نيمار
نيمار – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مظاهرات أمام البرلمان البريطاني بعد تصويته ضد وقف النار بغزة
العالم

مظاهرات أمام البرلمان البريطاني بعد تصويته ضد...

العالم
ريال مدريد يحدد بديل صفقة بديلة لـ مبابي
آخر الاخبار

ريال مدريد يحدد بديل صفقة بديلة لـ...

آخر الاخبار
خالد العقيلي شاب سعودي يتحدى الإعاقة بالعمل في تطبيقات التوصيل
السعودية اليوم

خالد العقيلي شاب سعودي يتحدى الإعاقة بالعمل...

السعودية اليوم
أسباب الصداع بعد الاستيقاظ وطرق العلاج
صحة وطب‎

أسباب الصداع بعد الاستيقاظ وطرق العلاج

صحة وطب‎
فيصل بن فرحان: السعودية ستقدم نسخة استثنائية لـ إكسبو 2030
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان: السعودية ستقدم نسخة استثنائية...

السعودية اليوم
برشلونة يعلن خضوع جافي لجراحة ناجحة
آخر الاخبار

برشلونة يعلن خضوع جافي لجراحة ناجحة

آخر الاخبار
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تصل موسكو
العالم

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تصل موسكو

العالم
صلاة المغرب من المسجد الحرام تحت زخات المطر
السعودية اليوم

صلاة المغرب من المسجد الحرام تحت زخات...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه