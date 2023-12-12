الفيصل للاعبي الاتحاد: فالكم الفوز

وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رسالة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قبل مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

رسالة الفيصل للاعبي الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد أوكلاند سيتي على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي بكأس العالم للأندية، اليوم الثلاثاء، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قبل قليل: “كل التوفيق لممثل الوطن فريق الاتحاد في مباراته اليوم أمام فريق أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية.. فالكم الفوز بإذن الله”.

ويأمل العميد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، واستكمال مشواره في مونديال الأندية، فيما يسعى أوكلاند سيتي لتحقيق مفاجأة وخطف بطاقة التأهل.

التشكيل المتوقع للاتحاد

ويتوقع أن يبدأ العميد مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ عبد الله المعيوف، زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، عمر هوساوي، نغولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، عبدالرحمن العبود، رومارينيو وكريم بنزيما.