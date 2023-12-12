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قبل مواجهة أوكلاند اليوم

الفيصل للاعبي الاتحاد: فالكم الفوز

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٣ مساءً
الفيصل للاعبي الاتحاد: فالكم الفوز
المواطن - فريق التحرير

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وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رسالة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قبل مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

رسالة الفيصل للاعبي الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد أوكلاند سيتي على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي بكأس العالم للأندية، اليوم الثلاثاء، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

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مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي
موعد المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قبل قليل: “كل التوفيق لممثل الوطن فريق الاتحاد في مباراته اليوم أمام فريق أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية.. فالكم الفوز بإذن الله”.

ويأمل العميد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، واستكمال مشواره في مونديال الأندية، فيما يسعى أوكلاند سيتي لتحقيق مفاجأة وخطف بطاقة التأهل.

الاتحاد في كأس العالم للأندية
لاعبو الفريق – المصدر @AbdulazizTF

التشكيل المتوقع للاتحاد

ويتوقع أن يبدأ العميد مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ عبد الله المعيوف، زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، عمر هوساوي، نغولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، عبدالرحمن العبود، رومارينيو وكريم بنزيما.

نادي الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

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