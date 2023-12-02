الفيصل يقدم واجب العزاء لأبناء ممدوح بن عبدالعزيز

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قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل واجب العزاء لأبناء صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز – يرحمه الله- سائلاً المولى سبحانه أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته.