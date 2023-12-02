الفيصل يقدم واجب العزاء لأبناء ممدوح بن عبدالعزيز

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل واجب العزاء لأبناء صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز – يرحمه الله- سائلاً المولى سبحانه أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته.