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الفيصل يقدم واجب العزاء لأبناء ممدوح بن عبدالعزيز

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٣ مساءً
الفيصل يقدم واجب العزاء لأبناء ممدوح بن عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

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قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل واجب العزاء لأبناء صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز – يرحمه الله- سائلاً المولى سبحانه أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته.

الفيصل يعزي في وافاة ممدوح بن عبدالعزيز

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