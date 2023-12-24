الفيفا يكشف تصنيف الأندية الآسيوية .. والهلال يتفوق على النصر بفارق 48 نقطة

يتفوق نادي الهلال في تصنيف الأندية الآسيوية الذي أُصدر اليوم عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم على نادي النصر، وذلك بفارق كبير من النقاط.

الهلال في الصدارة

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة تصنيف الأندية الآسيوية لمونديال الأندية بنظامه الجديد، حيث حصل على 97 نقطة.

وجاء جيونبوك الكوري الجنوبي في المركز الثاني بالتصنيف برصيد 72 نقطة، يليه أولسان بعدما حصل على 62 نقطة، وحل كاواساكي الياباني رابعًا بـ61 نقطة، متفوقًا على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي صاحب الـ55 نقطة.

النصر تواجد في المركز الثامن برصيد 49 نقطة، ليبتعد عن الهلال المتصدر بفارق 48 نقطة.

وسبق أن أعلن “فيفا”، أن الفرق التي ستُشارك في كأس العالم للأندية 2025، هي التي حققت اللقب القاري بين 2021 و2024، وبالتالي ضمن أزرق الرياض المتوج بدوري أبطال آسيا 2021 المشاركة، بجانب أوراوا الياباني عن آسيا أيضًا.

وتأكدت مشاركة كل من؛ تشيلسي، ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، بورتو، بنفيكا، بالميراس، فلامنجو، فلومينينسي، الأهلي المصري، الوداد، مونتيري، سياتل ساوندرز، كلوب ليون وأوكلاند سيتي.