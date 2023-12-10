الفيفا يُلبي رغبة الاتحاد قبل انطلاق مونديال الأندية

كشفت تقارير إعلامية عن موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على طلب نادي الاتحاد، وذلك قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد غدٍ الثلاثاء.

اللاعب الإيطالي فيليبي لويز كان عانى من إصابة في مباراة ضمك وأُصيب بتمزق عضلي مما أدى لغيابه عن الفريق لمدة 6 أسابيع بعد أن كُتب اسمه في قائمة العميد المشاركة في المونديال، حيث طلبت إدارة العميد من الفيفا الموافقة على تبديل اللاعب الإيطالي باللاعب سويلم المنهالي ووافق الفيفا على الفور.

وتنص لوائح البطولة على أحقية أي فريق في استبدال أي لاعب لديه قبل انطلاق مباريات البطولة بـ 24 ساعة على أن يكون الاستبدال جاء بسبب شيء قهري.

الاتحاد ضد أوكلاند

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح مونديال الأندية 2023 على ملعب الجوهرة المشعة، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.

ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام فلوميننسي البرازيلي، ويلعب مانشستر سيتي الإنجليزي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.