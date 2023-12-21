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بعد تحقيقه إيرادات غير مسبوقة لفيلم غنائي في صالات العالم العربي

الفيلم السينمائي الغنائي “سكر” على “شاهد” اعتباراً من 24 ديسمبر

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٩ مساءً
الفيلم السينمائي الغنائي “سكر” على “شاهد” اعتباراً من 24 ديسمبر
المواطن - فريق التحرير

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بعد إحداثه ظاهرةً غير مسبوقة لفيلم غنائي في صالات السينما العربية لناحية حجم الحضور العائلي والإيرادات، تعرض منصة “شاهد” الفيلم السينمائي الغنائي “سكر” اعتبارا ًمن 24 ديسمبر.

وكان فيلم “سكر” الذي انتجته “مجموعة MBC” قد لقي إقبالاً غير مسبوق وحصد أكثر من 2 مليون دولار في شباك التذاكر ، الأمر الذي يُعد إنجازاً نوعياً في المنطقة عموماً، ولا سيّما لهذا النمط من الأفلام الغنائية الموجهة للعائلة العربية.

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كتبت كلمات أغنيات الفيلم هبة مشاري حماده، ووضع الألحان إيهاب عبد الواحد، والتوزيع لـ أحمد طارق يحيى، فيما تولّى دفة الإخراج تامر مهدي. ولعب أدوار البطولة المغنية الشابة حلا الترك، والممثلة القديرة ماجدة زكي ونجم الكوميديا محمد ثروت، إلى نخبة من الممثلين والممثلات الشباب وهم: معتزّ هشام، بافلي ريموند، ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد، محمد حربي، ياسمين العبد، هاجر محمد، وديمه أحمد؛ إضافة إلى نجوم مصر والسعودية ريهام الشنواني، خالد يسلم، علي الحميدي، إسلام ابراهيم، ياسر الطبجي، عباس أبو الحسن.. وآخرين.

جدير بالذكر أن قصة “سكر” مقتبسة عن رواية Daddy Long Legs العالمية الشهيرة والمعروفة عربياً باسم “صاحب الظل الطويل”، حيث كرّست “مجموعة MBC” الكثير من الجهد والوقت والمصادر المتنوعة لإحياء هذه النوعية من الأفلام في المنطقة، فتم إنشاء وبناء جميع المواقع التي جرى فيها التصوير بشكل كامل من الصفر، بما في ذلك المَيتم، وقصر فروتو، والمدينة بما فيها قنوات الصرف الصحي وغيرها، وكذلك الديكورات المستخدمة في الفيلم والتي صُممت خصيصاً لهذا العمل الذي قامت بتنفيذه سينمائياً شركة Aroma Productions تحت إشراف “استوديوهات MBC”.

 

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