القاهرة جدة ثاني أكثر رحلات جوية ازدحامًا في العالم

تصدرت رحلات طيران القاهرة إلى جدة وبالعكس (CAI-JED)، مرتبة المسار الجوي الدولي الأكثر ازدحامًا في شهر يوليو ثم تراجعت قليلًا للمرتبة الثانية في شهر أغسطس بحسب بيانات مؤسسة “أو إيه جي” الدولية المختصة ببيانات المطارات وشركات الطيران.

السعودية تحتل المسارات الأكثر ازدحامًا

وأظهرت تلك البيانات أن المملكة العربية السعودية استحوذت على صدارة عدة مسارات في قائمة أكثر 10 مسارات دولية ازدحامًا، وفقًا لدليل الخطوط الجوية الرسمية (OAG).

ويمكن للمسافرين السفر من القاهرة إلى جدة عن طريق الطيران. وهناك العديد من شركات الطيران التي تقدم رحلات من القاهرة إلى جدة، بما في ذلك الخطوط الجوية السعودية ومصر للطيران وناس وفلاي دبي وغيرها.

رحلة القاهرة جدة

تعتبر مدة الرحلة المباشرة من القاهرة إلى جدة حوالي ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات تقريبًا، وتختلف المدة قليلًا اعتمادًا على عوامل مثل الطقس والمسار الجوي والظروف الجوية.

وفي المقابل جاءت رحلات (دبي- الرياض) في المركز السادس، بينما جاء مطار دبي الثاني عالميًا من حيث الاكتظاظ بالمسافرين.

انتعاش حركة الطيران عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، تصدرت دول في آسيا قائمة الرحلات الجوية الأكثر ازدحامًا، وكانت الرحلة التي تستغرق ساعة واحدة بين سنغافورة وكوالالمبور في ماليزيا أكثر المسارات الدولية ازدحامًا في 2023، ما يؤكد حجم انتعاش حركة السفر الجوي في آسيا في أعقاب جائحة كوفيد 19.

أشار دليل الخطوط الجوية الرسمية إلى أن مطار أتلانتا بقي أكثر المطارات ازدحامًا على مستوى العالم في عام 2023. يليه مطار دبي وهانيدا في طوكيو.