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ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، القبض على شخصين لوقوف أحدهما أمام كاميرا جهاز الرصد الآلي والآخر لتوثيق ذلك.
وأوضحت شرطة منطقة مكة المكرمة، أنه جرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
🎥 | شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على شخصين لوقوف أحدهما أمام كاميرا جهاز الرصد الآلي والآخر لتوثيق ذلك. pic.twitter.com/USRwzi39aY
— الأمن العام (@security_gov) December 25, 2023