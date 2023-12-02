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القبض على شخص بالمدينة المنورة لترويجه الحشيش المخدر

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٦ مساءً
القبض على شخص بالمدينة المنورة لترويجه الحشيش المخدر
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الحشيش المخدر وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صله بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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