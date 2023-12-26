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خاضعة لتنظيم التداول الطبي

القبض على مقيمَين بالرياض لترويجهما أقراصًا مخدرة

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤١ مساءً
القبض على مقيمَين بالرياض لترويجهما أقراصًا مخدرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على مقيمَين بمنطقة الرياض لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

الإحالة إلى النيابة العامة

وأوضحت مكافحة المخدرات، أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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