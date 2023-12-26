القبض على مقيمَين بالرياض لترويجهما أقراصًا مخدرة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على مقيمَين بمنطقة الرياض لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

الإحالة إلى النيابة العامة

وأوضحت مكافحة المخدرات، أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.