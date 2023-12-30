القبض على مواطنين في الجوف لترويجهما مواد مخدرة

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الجوف لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدر.
وأوضحت أنه تم ضبط المواطنين لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأشارت إلى أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.