القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كجم قات مخدر بجازان الفيلم السينمائي الغنائي “سكر” على “شاهد” اعتباراً من 24 ديسمبر اعتماد تصنيف درجة الدبلوم العالي من مركز التدريب العدلي عودة منصة إكس للعمل بعد أكبر انقطاع للخدمة منذ استحواذ ماسك وزارة الثقافة تُحيِي مسرحية “رسوم وطَلَل.. جغرافيا القصيدة” بالدرعية آبل تخطط لإطلاق نظارة Vision Pro في فبراير 2024 تراجع أسعار النفط عقب ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة التعليم: 9 حالات لتعليق الدراسة وتحويلها عن بعد انتهاء موسم شراء القمح المحلي بتوريد 1.2 مليون طن هوندا تعلن استدعاء أكثر من 100 ألف سيارة
ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، القبض على 6 أشخاص من الجنسية الإثيوبية، لمخالفتهم نظام أمن الحدود، وضبط بحوزتهم 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.