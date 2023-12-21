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تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم

القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كجم قات مخدر بجازان

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٤ مساءً
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كجم قات مخدر بجازان
المواطن - فريق التحرير

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ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، القبض على 6 أشخاص من الجنسية الإثيوبية، لمخالفتهم نظام أمن الحدود، وضبط بحوزتهم 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

 

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