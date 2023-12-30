القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.