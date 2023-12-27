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القتل تعزيرًا بيمني استدرج طفلة وجردها من ملابسها وصورها واغتصبها في جازان Icon الصمعاني عن خطاب ولي العهد: محمل بالتفاؤل نحو مستقبل أكثر تطورًا Icon خطوات ومتطلبات تعديل شريحة الدخل للمشترك الاختياري لدى التأمينات Icon موعد مباراة آرسنال ضد وست هام والقنوات الناقلة Icon لقطة طريفة من ساديو ماني تجاه زكريا هوساوي Icon إحباط تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بقطاع العارضة Icon تاسي يُنهى تعاملاته بنهاية 9 أشهر بتداولات بلغت 974 مليار ريال Icon فرص حمدالله في البقاء بـ الاتحاد تزداد Icon الأمر بالمعروف تنفذ ورش عمل لمديري عموم الفروع والإدارات Icon جستنيه مُشيدًا بالاتحاد السعودي: اتخذ قرارًا في الوقت المناسب Icon

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القتل تعزيرًا بيمني استدرج طفلة وجردها من ملابسها وصورها واغتصبها في جازان

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ مساءً
القتل تعزيرًا بيمني استدرج طفلة وجردها من ملابسها وصورها واغتصبها في جازان
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة جازان ، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)).

اغتصاب وتحرش

أقدم / بندر محمد علي السلمي ـ يمني الجنسية ـ على استدراج طفلة قاصرة سناً وإدخالها مقر سكنه والتحرش بها وتجريديها من ملابسها وتصويرها واغتصابها.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه من عمل يعد فعلا محرما وكبيرة من كبائر الذنوب وجرأة في الباطل وانتهاكاً لحرمة الأعراض المحترمة ومن الإفساد في الأرض مما يستوجب تعزيره تعزيراً بليغاً بما يردعه ويزجر غيره فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني / بندر محمد علي السلمي ـ يمني الجنسية ـ ، يوم الأربعاء 1445/6/14هـ الموافق 2023/12/27م بمنطقة جازان.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يهتك أعراضهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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