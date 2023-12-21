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سبب خلافات مالية وتعاطيهما أقراص الإمفيتامين

القتل حدًّا بجانيين أزهقا روح شخص خنقًا ورشّا المبيد الحشري داخل فمه

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ مساءً
القتل حدًّا بجانيين أزهقا روح شخص خنقًا ورشّا المبيد الحشري داخل فمه
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل حداً بجانيين في منطقة جازان، وفيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).

أقدم كل / مد سيرازول مدجلاال بيفاري و / مفضل موجون علي ـ بنجلاديشيي الجنسية ـ على قتل / محمد ارزوخان ـ هندي الجنسية ـ وذلك باستدراجهما له في السيارة إلى أرض فضاء والاعتداء عليه بخنقه بقطعة قماش من الخلف في غفلته، ورش مبيد حشري بداخل فمه، مما أدى إلى وفاته، واخفائهما الجثة بدفنها، وذلك بسبب خلافات مالية، وتعاطيهما أقراص الإمفيتامين المحظورة.

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وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، ولأن ما أقدما عليه كان على وجه يأمن معه المجني عليه من غائلتهما؛ فقد تم الحكم عليهما بالقتل حداً لقتلهما المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجانيين / مد سيرازول مدجلاال بيفاري و / مفضل موجون علي، يوم الخميس 8 / 6 / 1445هـ الموافق 21 / 12 / 2023م بمنطقة جازان.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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