Icon

رئاسة الهيئة تشارك في مهرجان الإبل بجولات توعوية ومعرض رقمي Icon عبدالرزاق حمدالله يعود للاتحاد قبل مواجهة الأهلي Icon غروهي: درسنا الأهلي جيدًا ونسعى للفوز غدًا Icon القدية تطلق منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية الأولى من نوعها في العالم Icon تقديم موعد 3 مباريات بدوري روشن بسبب مونديال الأندية Icon 19 وظيفة شاغرة لدى شركة بوبا Icon معلومات مغلوطة عن الأدوية للترويج لبيع الخلطات! Icon الاتحاد يسعى لكسر عقدة مستضيف كأس العالم للأندية Icon كهربا: سعيد بالعودة للعب على ملعب الجوهرة Icon أبها يخطف التعادل من الحزم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تضم 4 ساحات أرينا مصممة وفق أعلى المعايير

القدية تطلق منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية الأولى من نوعها في العالم

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ مساءً
القدية تطلق منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية الأولى من نوعها في العالم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار، اليوم، عن إطلاق منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية ضمن مدينة القدية والتي تعد أول منطقة للألعاب والرياضات الإلكترونية متعددة الاستخدامات في العالم بهدف جذب اللاعبين من جميع أنحاء العالم، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية.
ويأتي إعلان المنطقة امتداداً لدعم سمو ولي العهد –حفظه الله– لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية والعديد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات المملكة في هذا القطاع الذي يجذب اهتمام ثلثي أفراد المجتمع.

قد يهمّك أيضاً
تحذير من استغلال الرقية بالمخالفة للشرع: باعة الوهم يتاجرون بأمراض الناس

تحذير من استغلال الرقية بالمخالفة للشرع: باعة الوهم يتاجرون بأمراض الناس

الأمن العام يحذر: التسول جريمة يعاقب عليها القانون

الأمن العام يحذر: التسول جريمة يعاقب عليها القانون

قطاع الألعاب

وبهذه المناسبة، قال العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار عبدالله بن ناصر الداود: “يعد قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية من أسرع القطاعات نمواً، وباستطاعتنا رؤية خطط المملكة العربية السعودية الطموحة للارتقاء بقطاع الرياضات الإلكترونية، وسيكون دورنا استضافة الفعاليات والبطولات الكبرى عبر تطوير البنية التحتية لتتمكن منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية في مدينة القدية من دعوة العالم للعيش والتعلم والمنافسة فيها.” وأضاف الداود: “منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية في القدية ليست فقط لمحترفي الرياضات الإلكترونية فحسب، بل هي لكل محبي الألعاب الإلكترونية من جميع الفئات والأعمار، إنها منطقة تحول عالم الألعابو الرياضات الإلكترونية إلى واقع ملموس، هذه المنطقة ستكون المكان الذي يشعر به مجتمع الألعاب و الرياضات الإلكترونية بالانتماء الحقيقي.”
من المقرر أن تضم المنطقة 4 ساحات أرينا مصممة وفق أعلى المعايير لاستضافة أبرز الأحداث العالمية في قطاع الألعاب الإلكترونية على مدار العام، حيث تبلغ سعة الاستيعاب الجماهيري 73,000 مقعداً، وتحوي إحدى الساحات ملعباً بسعة 5300 مقعد مما يجعله أحد أكبر ثلاثة ملاعب للرياضات الإلكترونية في العالم، ويتميز بوجود أكبر شاشة LED داخلية بين كافة مناطق الرياضات الإلكترونية حول العالم.

ألعاب وترفيه ووحدات سكنية

وستبلغ مساحة المنطقة أكثر من 500,000 متر مربع، تشمل 100,000 متر مربع مخصصة لبيع الألعاب وتناول الأطعمة والترفيه، كما ستوفر البيئة الملائمة للعيش والعمل واللعب من خلال وحدات سكنية نوعية وغرف فندقية بطراز يتلائم مع هوية المنطقة.
كما ستستضيف المنطقة ما يصل إلى 25 ناديًا للرياضات الإلكترونية من أنحاء العالم للعيش والتدريب والتنافس، وسترحب المنطقة بقادة قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وستوفر أكثر من 30 مقرًا إقليميًا لشركات تطوير الألعاب الإلكترونية الرائدة.
وستدعم منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية في مدينة القدية الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تهدف إلى جعل المملكة مركزًا عالميًا للألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030، وستلعب دورًا رئيسيًا في جذب ما يصل إلى 10 ملايين زيارة سنوية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مساند : نقل الخدمات بناء على ضوابط الاستقدام
السعودية اليوم

مساند : نقل الخدمات بناء على ضوابط...

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم
آخر الاخبار

كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر في المقاولات
السعودية اليوم

التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر في...

السعودية اليوم
مغادرة الطائرة السعودية الـ 20 لإغاثة الفلسطينيين في غزة
السعودية اليوم

مغادرة الطائرة السعودية الـ 20 لإغاثة الفلسطينيين...

السعودية اليوم
6 إنذارات حمراء من الأرصاد والدفاع المدني يحذر
السعودية اليوم

6 إنذارات حمراء من الأرصاد والدفاع المدني...

السعودية اليوم
حساب المواطن: بإمكان المواطنة إضافة زوجها الأجنبي كتابع
حساب المواطن

حساب المواطن: بإمكان المواطنة إضافة زوجها الأجنبي...

حساب المواطن
الهلال يفقد ناصر الدوسري في 6 مباريات
الرياضة

الهلال يفقد ناصر الدوسري في 6 مباريات

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه