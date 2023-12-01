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القريات تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم مع دخول الشتاء

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
القريات تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم مع دخول الشتاء
المواطن - فريق التحرير

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سجلت القريات أدنى درجات الحرارة الصغرى المسجلة في المدن السعودية بالتزامن مع بداية فصل الشتاء أرصاديًا اليوم الجمعة.

توقعات الأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يكون الطقس مستقراً بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بداية الشتاء

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن يبدأ فصل الشتاء أرصاديًا اليوم الجمعة إلى أن هذا الموسم سيشمل زيادة في معدلات الأمطار أعلى من المعدلات الطبيعية بنسبة توقع 50% خاصة على المدينة المنورة وحائل والمنطقة الشمالية.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت كل من رفحاء وعرعر 8 درجات مئوية فيما سجلت كل من حفر الباطن وسكاكا 9 درجات، بينما كانت أعلى درجة حرارة عظمى متوقعة اليوم في كل من جازان وينبع بواقع 33 درجة لكل منهما.

وجاءت باقي المدن السعودية كما يلي:

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