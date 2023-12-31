القصاص من مواطن قتل آخر طعنًا بآلة حادة في صدره بالرياض

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بتنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية .

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

تفاصيل الجريمة

أقدم / متعب بن ناصر بن بندر العتيبي – سعودي الجنسية – على قتل / عماد بن مرزوق بن مسحل المطيري – سعودي الجنسية – وذلك بطعنه بآلة حادة في صدره مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة ، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً ، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه.

استتباب الأمن وتحقيق العدل

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / متعب بن ناصر بن بندر العتيبي – سعودي الجنسية – يوم الأحد 18 / 6 / 1445 هـ الموافق 31 / 12 / 2023م بمنطقة الرياض .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.