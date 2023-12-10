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بسبب خلاف بينهما في الرياض

القصاص من مواطن ضرب زوجته ودفعها على الجدار مما أدى إلى وفاتها

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
القصاص من مواطن ضرب زوجته ودفعها على الجدار مما أدى إلى وفاتها
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

تنفيذ حكم القصاص

أقدم / مشعل بن مدعج بن غراهيد المغيبي العتيبي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل زوجته / سارة بنت محمد بن فجحان العتيبي ـ سعودية الجنسية ـ ، وذلك بضربها ودفعها على الجدار مما أدى إلى وفاتها بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً وتأجيل استيفائه إلى حين تكليف القاصرة من ورثة المجني عليها ومطالبتها مع بقية الورثة بتنفيذه، وأيد الحكم من مرجعه ثم الحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرة ومطالبتها مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد ذلك من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ مشعل بن مدعج بن غراهيد المغيبي العتيبي ـ سعودي الجنسية ـ يوم الأحد 26 / 5 / 1445هـ الموافق 10 / 12 / 2023م بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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