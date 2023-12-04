القصة الكاملة لحادث الهجوم على سفينة أمريكية في البحر الأحمر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر،، ولم يحدد البنتاجون المكان الذي يعتقد أن النيران جاءت منه.

الهجوم على سفن أمريكية

وقال البنتاجون، في بيان له: “نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأمريكية (يو إس إس كارني) وسفن تجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة”.

ويشير الإعلان الأمريكي إلى تصعيد في سلسلة من الهجمات البحرية في الشرق الأوسط، المرتبطة بالتصعيد الإسرائيلي العنيف في قطاع غزة.

هجوم على سفينة بريطانية

وكان الجيش البريطاني تحدث في وقت سابق عن هجوم بطائرة من دون طيار وانفجارات في البحر الأحمر، من دون الخوض في تفاصيل.

وشهد البحر الأحمر شن سلسلة من الهجمات الحوثية على سفن، فضلًا عن إطلاق طائرات من دون طيار وصواريخ تستهدف إسرائيل، التي تشن حربًا على قطاع غزة.

قصف صاروخي

وكانت شركة آمبري قد أعلنت بوقت سابق، اليوم الأحد، أن سفينة شحن بريطانية قد تكون تعرضت لقصف صاروخي أثناء عبورها البحر الأحمر.

كما قالت الشركة نقلًا عن تقارير: إن ناقلة بضائع بريطانية ترفع علم جزر بهاماس تعرضت لهجوم صاروخي أثناء عبورها البحر الأحمر، على بعد نحو 34.5 كيلومتر من الساحل الغربي لليمن.

وأضافت أن “ناقلة البضائع أُصيبت بصاروخ وانسحب الطاقم إلى بدن السفينة”، وفق فرانس برس.

من جانبها أفادت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة بأنها تلقت تقريرًا بشأن نشاط مسيرة “بما في ذلك انفجار محتمل بالقرب من باب المندب وآتية من اتجاه اليمن”.

مسيرات وصواريخ

تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين يشنون ضربات بواسطة مسيرات وصواريخ يستهدفون فيها إسرائيل منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر، تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، أدى حسب إسرائيل إلى مقتل نحو 1200 شخص.

وهدد الحوثيون باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، قبل أن يوسعوا الأسبوع الماضي نطاق تهديداتهم لتشمل السفن التابعة لحلفاء إسرائيل أثناء عبورها مضيق باب المندب.