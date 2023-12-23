القنوات الناقلة لـ مباراة روما ضد نابولي

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يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية، اليوم مباراة روما ضد نابولي في الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.
وتنطلق المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأولمبيكو معقل فريق روما، كما تُنقل المباراة عبر قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 , MATCH FOOTBALL 1 , ARENA SPORT 4 HD, MAX SPORT 3 HD, TNT SPORTS 1.
وقبل المباراة، يتواجد فريق روما في المركز الثامن برصيد 25 نقطة، أما نابولي فيتواجد في المركز السادس برصيد 27 نقطة.
وكانت مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي، انطلقت بداية من أمس الجمعة، بفوز لاتسيو على إمبولي بثنائية دون رد، وفاز جنوى على ساسولو بثنائية لهدف، وتعادل ميلان مع ساليرنيتانا بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز فيورنتينا على مونزا بهدف دون رد.
وفي مباريات اليوم، فاز يوفنتوس على فروسينوني بهدفين لهدف، وتقام حاليًا مباراتا ” بولونيا ضد أتالانتا” و ” تورينو ضد أودينيزي”.
وفي الثامنة مساءً بتوقيت السعودية تُقام مباراتا ” إنتر ميلان ضد ليتشي” و ” هيلاس فيرونا ضد كالياري”.
وفي الـ11 إلا ربع تُقام مباراة روما ونابولي.