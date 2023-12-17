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في الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي

القنوات الناقلة لـ مباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية، اليوم مباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان في الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

لاتسيو ضد إنتر ميلان

وتنطلق المباراة في الساعة الـ11 إلا ربعًا من مساء اليوم الأحد على ملعب الأوليمبكو معقل لاتسيو كما تُنقل عبر قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 , MATCH FOOTBALL 1 , TNT SPORTS 2 , MATCH TV , MAX SPORTS 3 HD.

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وكانت مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي انطلقت بداية من أول أمس، بتعادل يوفنتوس وجنوى 1- 1، وفي مباريات أمس، فاز ليتشي على فروسينوني بنتيجة 2- 1، وفاز نابولي على كالياري بنتيجة 2- 1، وفاز تورينو على إمبولي بنتيجة 1- 0.

لاتسيو ضد إنتر ميلان - لاتسيو ضد الإنتر

وفي مباريات اليوم، فاز ميلان على مونزا بثلاثية دون رد، وتعادل أودينيزي مع ساسولو بنتيجة 2- 2، وفاز فيورنتينا على هيلاس فيرونا بهدف، وتُقام حاليًّا مباراة روما وبولونيا.

وتُختتم مواجهات اليوم، بمواجهة لاتسيو وإنتر ميلان.

لاتسيو ضد إنتر ميلان - لاتسيو ضد الإنتر

 

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