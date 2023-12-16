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في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد مان يونايتد

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٣ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد مان يونايتد
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية مساء غد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

ليفربول ضد مان يونايتد 

وتنطلق مباراة ليفربول ضد مان يونايتد غدًا في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , BEIN SPORTS HD 1 ENHLISH , BEIN 4K HDR, SKY SPORTS PREMIER LEAGUE UK.

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ليفربول ضد مان يونايتد

لقاءات الجولة الـ 17

وكانت مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس الجمعة، بفوز توتنهام هوتسبير على فريق نوتنجهام فورست بنتيجة 2-0، وفي اليوم تُقام مباريات تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد، مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد ضد فولهام وبورنموث ضد لوتون تاون، بينما في الثامنة والنصف من مساء اليوم، تُقام مباراة بيرنلي وإيفرتون.

وفي الغد، تُقام مواجهات ” آرسنال ضد برايتون” , ” وست هام يونايتد ضد وولفرهامبتون” ، ” برينتفورد ضد أستون فيلا” و ” ليفربول ضد مانشستر يونايتد”.

ليفربول ضد مان يونايتد

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