القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير في الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي ضد توتنهام

وتنطلق المباراة غدًا في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , SKY SPORTS MAIN EVENT UK , BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH , ARENA SPORT 1 HD PREMIUM SERBIA.

وقبل اللقاء، يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 29 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يتواجد توتنهام في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

مباريات الجولة الـ14

وافتُتحت مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي اليوم بفوز آرسنال على وولفرهامبتون بثنائية لهدف، وفاز بيرنلي على شيفيلد يونايتد بخماسية دون رد، وفاز برينتفورد على لوتون تاون بثلاثية لهدف، بينما يلعب حاليًا نوتنغهام فورست ضد إيفرتون وسيلعب مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الـ11 مساءً بتوقيت السعودية.

وفي الغد، يلعب تشيلسي ضد برايتون، ليفربول ضد فولهام، وست هام يونايتد ضد كريستال بالاس، بورنموث ضد أستون فيلا، مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير.

وكان مانشستر سيتي وقبل مواجهة توتنهام، فاز على لايبزيج الألماني بنتيجة 3-2 في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.