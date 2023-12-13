القنوات الناقلة لـ مباراة نيوكاسل ضد ميلان

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم الأربعاء مباراة نيوكاسل ضد ميلان الإيطالي في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

نيوكاسل ضد ميلان

وتبدأ المباراة في الـ11 مساءً بتوقيت السعودية حيث تُقام على ملعب سانت جيمس بارك في إنجلترا وتُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 2 , BEIN SPORTS FR HD 1 , VIRGIN MEDIA TWO, TNT SPORTS 1.

وكان ميلان خسر من فريق بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الخامسة بنتيجة 3- 1، بينما تعادل نيوكاسل مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الخامسة بنتيجة 1- 1.

وتُستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023/ 2024.

وتنطلق مباراتا “النجم الأحمر الصربي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي” و”لايبزيج الألماني ضد يونج بويز السويسري” في تمام الساعة التاسعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية.

وفي تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية تُقام مباريات “نيوكاسل الإنجليزي ضد ميلان الإيطالي” و”أتلتيكو مدريد الإسباني ضد لاتسيو الإيطالي” و”بوروسيا دورتموند الألماني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي” و”بورتو البرتغالي ضد شاختار دونيتسك الأوكراني” و”سيلتيك الإسكتلندي ضد فينورد الهولندي” و”رويال أنتويرب البلجيكي ضد برشلونة الإسباني”.