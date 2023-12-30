القنوات الناقلة لـ مباراة يوفنتوس ضد روما

يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية، مساء اليوم مباراة يوفنتوس ضد روما وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

يوفنتوس ضد روما

وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة الـ11 إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” أليانز ستاديوم” معقل فريق اليوفي.

وتُنقل مباراة يوفنتوس ضد روما عبر قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 , MATCH FOOTBALL 1 , TNT SPORTS 2, MATCH TV , STCTV.

مباريات الجولة الـ18

وكانت مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي، انطلقت بداية من أمس الجمعة بتعادل نابولي ومونزا بدون أهداف، وفوز فيورنتينا على تورينو بهدف دون رد، وفوز لاتسيو على فروسينوني بثلاثية لهدف، بينما تعادل جنوى مع إنتر ميلان بهدف لكل فريق.

وتُختتم مباريات الجولة الـ18 اليوم بإقامة 6 مباريات وهم ” أتالانتا ضد ليتشي” و ” أودينيزي ضد بولونيا” و ” كالياري ضد إمبولي” و ” ميلان ضد ساسولو” و ” هيلاس فيرونا ضد ساليرنيتانا” و ” يوفنتوس وروما”.

وقبل مباريات السبت، يتواجد الإنتر في الصدارة برصيد 45 نقطة، يوفنتوس ثانيًا برصيد 40 نقطة، ميلان ثالثًا وفيورنتينا رابعًا ولكل منهما 33 نقطة، بولونيا خامسًا برصيد 31 نقطة، روما سادسًا ونابولي سابعًا ولكل منهما 28 نقطة.

لاتسيو ثامنًا برصيد 27 نقطة، أتالانتا تاسعًا برصيد 26 نقطة، تورينو عاشرًا برصيد 24 نقطة، مونزا في المركز الـ11 برصيد 22 نقطة، جنوى في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، ليتشي في المركز الـ13 برصيد 20 نقطة.

وجاء فروسينوني في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة، ساسولو في المركز الـ15برصيد 16 نقطة، هيلاس فيرونا في المركز الـ16، أودينيزي في المركز الـ17 ولكل منهما 14 نقطة.

كالياري في المركز الـ18 وإمبولي في المركز الـ19 ” قبل الأخير”، أما ساليرنيتانا فمتواجد في المركز الـ20 والأخير برصيد 9 نقاط.