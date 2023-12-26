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في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٦ مساءً
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية اليوم مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

وتنطلق مباراة اليونايتد ضد أستون فيلا في تمام الساعة الـ 11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب أولد ترافورد معقل اليونايتد.

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وتُنقل المباراة عبر قنوات Bein Sports HD 1 , Diema SPORT 2 HD , DAZN 1 ESPANA HD , SPILER 1 TV.

مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

وكانت مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من اليوم، بفوز نوتنغهام فورست على نيوكاسل بنتيجة 3- 1، وتُقام حاليًّا مباراتا “شيفيلد يونايتد ولوتون تاون” و”فولهام ضد بورنموث”.

وفي تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، ستُقام مباراة بيرنلي وليفربول، وفي تمام الـ11 مساءً يلعب مان يونايتد ضد أستون فيلا.

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