القهوة والشاي يساعدان على ممارسة النشاط البدني في الشيخوخة

لا تزال الدراسات تتواصل حول فوائد وأضرار القهوة والشاي بالرغم من مرور عقود طويلة على اكتشافهما، وبالرغم من انتشارهما بشكل واسع في كافة أنحاء العالم.

20 عامًا من الدراسة

وفي أحدث دراسة وجد الباحثون أن القهوة والشاي يساعدان في الحفاظ على القوة الجسدية والقدرة على ممارسة النشاط البدني في سن الشيخوخة.

الدراسة التي أجريت في جامعة سنغافورة الوطنية استغرقت 20 عامًا وشارك فيها 12 ألف شخص أعمارهم 45-74 عامًا.

فوائد القهوة والشاي

وأظهرت النتائج أن تناول القهوة والشاي بنوعيه الأسود والأخضر ارتبط بانخفاض كبير في احتمال الضعف الجسدي في سن الشيخوخة.

وأوضح العلماء أن هذه المشروبات، بالإضافة إلى الكافيين، غنية بمركبات البوليفينول التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

ويعتقد أن فوائدها الصحية، مثل الحماية من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية والسمنة، تساعد شاربي القهوة والشاي على البقاء نشيطين حتى سن الشيخوخة.

علاج آلزهايمر

وفي وقت سابق أكدت دراسة حديثة أن بقايا القهوة يمكنها علاج آلزهايمر ومرض باركنسون من خلال قدرتها على حماية خلايا الدماغ من الضرر الناجم عن العديد من الأمراض التنكسية العصبية، إذا كانت الحالة ناجمة عن عوامل، مثل السمنة والعمر والتعرض للمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية البيئية السامة الأخرى.

الاعتدال مطلوب

من جهة أخرى يؤكد الأطباء، أن مادة الكافيين المنبهة تساعد على التركيز ولكن الإفراط في استخدامها يؤدى إلى الإدمان، خاصة أن مادة الكافيين أكثر المواد التي يتم إدمانها في العالم أكثر من الهيروين والمخدرات.