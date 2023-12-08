القوفي: زراعة 1396 عضوًا من متبرعين أحياء و342 عضوًا من متوفين

أكد مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي، أن المركز توصل لزراعة 1396 عضوًا من متبرعين أحياء، و342 عضوًا من متوفين.

شجاعة التبرع

وتابع خلال حوار عبر قناة السعودية، أنه من المفترض أن الأغلبية لعملية زراعة الأعضاء من المتوفين، متابعًا: نحن في المملكة لدينا الشجاعة في التبرع ونحن أحياء، لكن ليس لدينا الشجاعة في التبرع بعد الوفاة.

وأضاف القوفي: أن المملكة في هذا الملف متقدمة جدًّا، وتشهد تطورًا هائلًا بشأن ذلك.