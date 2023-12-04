القيادة المركزية الأمريكية ترد بشكل عاجل على استهداف 3 سفن

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية، بيانًا عاجلًا بشأن استهداف ميليشيات الحوثي 3 سفن تجارية تابعة لـ 14 دولة بـ 4 هجمات منفصلة في المياه الدولية في البحر الأحمر.

الاستجابة لنداء الاستغاثة

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها، أن المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني استجابت لنداءات الاستغاثة وقامت بتقديم المساعدة لهذه السفن.

وقي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون): إن سفينة حربية أمريكية وعدة سفن تجارية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر، وفقًا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية.

تصعيد كبير ضد السفن التجارية

وأوضحت البنتاجون أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم، أمس الأحد، في البحر الأحمر؛ مما قد يمثل تصعيدًا كبيرًا في سلسلة من الهجمات البحرية في الشرق الأوسط المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس.

وأوضحت البنتاجون: “نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأمريكية (يو إس إس كارني)، والسفن التجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة”.

هجوم على سفينة بريطانية

وكان الجيش البريطاني تحدث في وقت سابق عن هجوم بطائرة من دون طيار وانفجارات في البحر الأحمر، من دون الخوض في تفاصيل.

وشهد البحر الأحمر شن سلسلة من الهجمات الحوثية على سفن، فضلًا عن إطلاق طائرات من دون طيار وصواريخ تستهدف إسرائيل، التي تشن حربًا على قطاع غزة.

وكانت شركة آمبري قد أعلنت بوقت سابق، أمس الأحد، أن سفينة شحن بريطانية قد تكون تعرضت لقصف صاروخي أثناء عبورها البحر الأحمر.