القيمة السوقية لقائمة الاتحاد قبل مونديال الأندية 2023

دعمت إدارة نادي الاتحاد، صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات عالمية في الصيف، لتكون قائمته الأعلى قيمة سوقية بين أندية السعودية في كأس العالم للأندية.

الاتحاد يستعد للمشاركة بمونديال الأندية

ويستعد الاتحاد بقيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو للمشاركة في كأس العالم للأندية في جدة، حيث يبدأ مشواره بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، يوم 12 أكتوبر.

وفي حالة فوز العميد، سيواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مونديال الأندية.

القيمة السوقية الأعلى

وتعاقد الاتحاد مع العديد من النجوم الكبار، وفي مقدمتهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما من ريال مدريد، ونغولو كانتي من تشيلسي، البرازيلي فابينيو من ليفربول، الإيطالي لويس فيليبي من ريال بيتيس، والبرتغالي جوتا من سلتيك الاسكتلندي.

ووصلت القيمة السوقية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 114.43 مليون يورو، ويتصدر فابينيو قائمة أغلى لاعب في صفوفه بـ46.70 مليون يورو، وذلك وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

وتعتبر هذه القيمة السوقية هي الأعلى لفريق سعودي مشاركة في مونديال الأندية، حيث بلغت قيمة الهلال عند المشاركة في البطولة للمرة الأولى عام 2019، 45.60 مليون يورو، وبلغت 61 مليون في 2021، و39.63 مليون في 2022.