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القيمة السوقية لقائمة الاتحاد قبل مونديال الأندية 2023

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٢ مساءً
القيمة السوقية لقائمة الاتحاد قبل مونديال الأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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دعمت إدارة نادي الاتحاد، صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات عالمية في الصيف، لتكون قائمته الأعلى قيمة سوقية بين أندية السعودية في كأس العالم للأندية.

الاتحاد يستعد للمشاركة بمونديال الأندية

ويستعد الاتحاد بقيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو للمشاركة في كأس العالم للأندية في جدة، حيث يبدأ مشواره بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، يوم 12 أكتوبر.

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وفي حالة فوز العميد، سيواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مونديال الأندية.

نادي الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

القيمة السوقية الأعلى

وتعاقد الاتحاد مع العديد من النجوم الكبار، وفي مقدمتهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما من ريال مدريد، ونغولو كانتي من تشيلسي، البرازيلي فابينيو من ليفربول، الإيطالي لويس فيليبي من ريال بيتيس، والبرتغالي جوتا من سلتيك الاسكتلندي.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

ووصلت القيمة السوقية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 114.43 مليون يورو، ويتصدر فابينيو قائمة أغلى لاعب في صفوفه بـ46.70 مليون يورو، وذلك وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

وتعتبر هذه القيمة السوقية هي الأعلى لفريق سعودي مشاركة في مونديال الأندية، حيث بلغت قيمة الهلال عند المشاركة في البطولة للمرة الأولى عام 2019، 45.60 مليون يورو، وبلغت 61 مليون في 2021، و39.63 مليون في 2022.

فابينيو
النجم البرازيلي

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