القيمة السوقية لقائمة الاتحاد قبل مونديال الأندية 2023 القبض على شخص بالمدينة المنورة لترويجه الحشيش المخدر مفاجأة بشأن طرد علي البليهي ضد النصر بطل الشتاء بالدوري السعودي لا يتوج باللقب 5 مرات حكام مباريات اليوم في دوري روشن الهلال يسحب عرضه لـ مورينيو طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين جدة وبروكسل الشباب يطمح لاستعادة الانتصارات انضمام هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لتحالف الاستدامة الرقمية انطلاق الباخرة الأغاثية السعودية الثالثة لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة
دعمت إدارة نادي الاتحاد، صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات عالمية في الصيف، لتكون قائمته الأعلى قيمة سوقية بين أندية السعودية في كأس العالم للأندية.
ويستعد الاتحاد بقيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو للمشاركة في كأس العالم للأندية في جدة، حيث يبدأ مشواره بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، يوم 12 أكتوبر.
وفي حالة فوز العميد، سيواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مونديال الأندية.
وتعاقد الاتحاد مع العديد من النجوم الكبار، وفي مقدمتهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما من ريال مدريد، ونغولو كانتي من تشيلسي، البرازيلي فابينيو من ليفربول، الإيطالي لويس فيليبي من ريال بيتيس، والبرتغالي جوتا من سلتيك الاسكتلندي.
ووصلت القيمة السوقية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 114.43 مليون يورو، ويتصدر فابينيو قائمة أغلى لاعب في صفوفه بـ46.70 مليون يورو، وذلك وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي.
وتعتبر هذه القيمة السوقية هي الأعلى لفريق سعودي مشاركة في مونديال الأندية، حيث بلغت قيمة الهلال عند المشاركة في البطولة للمرة الأولى عام 2019، 45.60 مليون يورو، وبلغت 61 مليون في 2021، و39.63 مليون في 2022.