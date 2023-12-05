الكرملين: بوتين سيناقش قضايا سوق النفط خلال زيارته إلى السعودية والإمارات

أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن جدول أعمال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المرتقبة إلى السعودية والإمارات يتضمن قضايا تتعلق بسوق النفط.

قضايا سوق النفط

وقال بيسكوف للصحافيين ردًا على سؤال حول ما إذا كان موضوع النفط سيكون على جدول أعمال زيارتي بوتين إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة: “تعلمون أن هذه المناقشات تجري في إطار “أوبك+”، ولكن بالطبع التعاون في هذا المجال (النفط) دائمًا على جدول الأعمال”.

وأشار إلى أن المحادثات في السعودية والإمارات ستتناول القضايا الثنائية والدولية، موضحًا: سيكون هناك “تبادل للآراء بشأن الأجندة الدولية والإقليمية، وهذا بالطبع، يشمل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن نتحدث في المقام الأول عن العلاقات الثنائية”.

التنسيق مع أوبك +

وردًا على طلب للتعليق على تأثير “أوبك+” على الوضع في سوق النفط، قال المتحدث باسم الكرملين: “الحقيقة هي أن هناك بعض العمليات غير المشروطة في سوق النفط، والسوق كبيرة جدًا، لذلك في بعض الأحيان يكون التأثير متأخرًا، ولكن على أي حال، سيستمر التنسيق في إطار “أوبك+”.

هذا وأعلن الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقوم بزيارتي عمل إلى السعودية والإمارات غدًا الأربعاء لن تمتد أكثر من يوم واحد.