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بارتفاع منزل وبطول ملعب لكرة القدم

الكشف عن تصميم Droneliner أكبر طائرة بدون طيار في العالم

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٢ مساءً
الكشف عن تصميم Droneliner أكبر طائرة بدون طيار في العالم
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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كشفت لقطات عن خطط لإنشاء طائرة ضخمة بدون طيار تسمى Droneliner، والتي ستكون بارتفاع منزل وبطول ملعب لكرة القدم، وستحلق في السماء بحلول نهاية العقد.

أهمية الطائرة في الشحن العالمي

وأوضحت صحيفة “ذا صن”، في تقريرها، أنه يمكن للطائرة أن تغير قواعد الشحن العالمي عندما يتعلق الأمر بالتسوق عبر الإنترنت، فإن هذه الطائرة العملاقة تعني أن العملاء سيكونون قادرين على تلقي طلباتهم من جميع أنحاء العالم بسهولة.

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ويمكن للطائرة أن تغير قواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بالتسوق عبر الإنترنت، حيث إنها ستعني أن العملاء سيكونون قادرين على تلقي طلباتهم من جميع أنحاء العالم بسهولة.

قدرات أكبر طائرة بدون طيار

وتستطيع الطائرة المسيرة الضخمة جدًا حمل وزن طائرة جامبو، وستقوم بإنجاز مهام كبيرة في نقل كميات كبيرة من البضائع. وستكون الطائرة أقوى بثلاث مرات من طائرة بوينج 747 وستكون قادرة على عبور ثلث الكوكب دفعة واحدة.

وقال مصمم الطائرة، مايك ديبينز، لصحيفة The Sun: “إنها الطائرة الجديدة الأكثر إثارة منذ طائرة الجامبو”، لكنه يقدر تكلفتها بعدة مليارات من الدولارات.

موعد تشغيل الطائرة بدون طيار

ولن تُحدث الطائرة Droneliner ثورة في عالم الموضة فحسب، بل في عالم الطعام أيضًا. وقال مصمم الطائرة مايك: “في الشتاء، إذا كنت تريد، على سبيل المثال، التوت الأزرق أو جراد البحر أو شيء من هذا القبيل، فسيأتي من الطرف الآخر من العالم بفضل الطائرة بدون طيار”.

ويتوقع مايك أن تصبح الطائرة جاهزة للتحليق في السماء بحلول نهاية العقد”.

 

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