الكشف عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهات اليوم

ويُدير محمد أبوشقارة مباراة الرائد وضمك بدوري روشن السعودي، ويساعده عيسى الخيبري ومحمد العرمطي، الحكم الرابع عبدالله الخربوش، حكم الفيديو عبدالصمد بكري، ويساعده هشام الرفاعي.

ويتولى ممدوح آل شهدان، مسؤولية إدارة مباراة الفتح ضد الشباب، ويساعده سعد الشبرمي وسعيد المهدي، وتركي هشلان حكمًا رابعًا، وعبدالله الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عماد عسكر.

ويقود طاقم أمريكي بقيادة إسماعيل الفاتح، مباراة الهلال والوحدة، ويساعده كايل أتكينز وكوري باركر، والحكم الرابع خالد الأحمري، وألين تشابمان حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده فهد العمري.

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ44 نقطة، ثم النصر بـ37 نقطة، يليه الأهلي برصيد 34 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن التعاون، ثم الاتحاد بـ28 نقطة، يليه ضمك، الفتح والاتفاق بـ24 نقطة.

ويتواجد الوحدة بالمركز التاسع بـ22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفيحاء، ثم الشباب والطائي بـ17 نقطة، الخليج بـ16 نقطة، متساويًا مع الأخدود والرياض، يليه أبها برصيد 14 نقطة، ثم الرائد بـ13 نقطة، ويتذيل الحزم الترتيب بـ12 نقطة.