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ضمن منافسات الجولة الـ18

الكشف عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٢ مساءً
الكشف عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهات اليوم

ويدير طاقم روماني بقيادة شفليت أندري، مباراة الأخدود والشباب بدوري روشن، ويساعده سيباسيتان جيورجها وميهاي ماريكا، الحكم الرابع محمد الغامدي، وأوفيدو هاتيجان حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عيسى الخيبري.

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الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @SPL

ويقود طاقم تحكيم باراغوياني بقيادة خوان بينيتيز مباراة الحزم ضد الأهلي، ويساعده رودني أكوينو وإدواردو كاردوزو، تركي هشلان حكمًا رابعًا، حكم الفيديو، إيليس ميرليس، ويساعده محمد وزي.

ويتولى خالد الطريس مسؤولية إدارة مباراة النصر ضد الاتفاق، ويساعده محمد العبكري وعبدالرحيم الشمري، خالد الأحمري حكمًا رابعًا، أحمد الرميخاني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالعزيز البريه.

النصر - دوري روشن السعودي
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ50 نقطة، ثم النصر بـ37 نقطة، يليه الأهلي والتعاون برصيد 34 نقطة، ثم ضمك بـ30 نقطة، يليه الاتحاد بـ28 نقطة، ثم الفتح بـ25 نقطة.

ويقع الاتفاق في المركز الثامن بـ24 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوحدة والخليج، يليه الفيحاء بـ19 نقطة، ثم الشباب برصيد 18 نقطة، يليه الطائي بـ17 نقطة، ثم الأخدود والرياض بـ16 نقطة، ثم أبها بـ14 نقطة، الرائد 13 نقطة والحزم 12 نقطة.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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