الكشف عن سبب وفاة الممثل الأمريكي ماثيو بيري

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أوضح قسم الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس أن سبب وفاة الممثل الأمريكي الشهير ماثيو بيري، في أكتوبر 2023 يعود إلى التأثير القوي لعقار الكيتامين المخدر.
وجاء في التقرير: “إدارة الفحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس، تؤكد أن الممثل ماثيو بيري (54 عاما)، توفي بسبب مستويات عالية من مادة الكيتامين (المخدرة)”.
وأشار التقرير إلى أن هناك عوامل ساهمت أيضا في وفاة بيري تشمل “الغرق ومرض الشريان التاجي وتأثيرات مادة البوبرينورفين”.
وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الممثل ماثيو بيري نجم المسلسل الأمريكي “الأصدقاء” (Friends) توفي يوم الأحد عن عمر ناهز 54 عاما، مرجحين أن سبب الوفاة كان سكتة قلبية.
وقال موقع TMZ نقلا عن مصادر في الشرطة إنه تم العثور على الممثل الذي اشتهر بلعب دور “تشاندلر بينغ” في مسلسل Friends، ميتا في منزل بمنطقة لوس أنجلوس يوم السبت.
وأشارت الشرطة إلى أنه تم العثور على بيري في حوض الاستحمام بالمنزل، ولم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث، وتم إخبار TMZ أيضا أنه لم يكن هناك أي شيء غريب في مكان الوفاة، وتم تشخيص الوفاة بأنها بسبب السكتة القلبية.
وماثيو بيري هو ممثل أميركي ولد في مدينة وليمستون في ماساتشوستس الشمالية، انتقل والده إلى أوتاوا، أونتاريو، لذا فهو يحمل الجنسيتين الكندية، والأمريكية، وهو ابن للممثل الأمريكي جون بينت بيري.