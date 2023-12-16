Icon

ياسين بونو يتألق في دوري روشن بـ4 أرقام مميزة Icon أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في ذمة الله Icon بالتفصيل.. خطوات ورابط تحديث بيانات حساب المواطن Icon 50 هدفًا لـ الهلال بدوري روشن هذا الموسم Icon كوكا كولا تسحب آلاف المنتجات من الأسواق الأمريكية بسبب مواد غريبة Icon الكشف عن سبب وفاة الممثل الأمريكي ماثيو بيري Icon فيصل الغامدي يخطف الأنظار بكأس العالم للأندية 2023 Icon 3 أرقام تاريخية لـ حسين الشحات بمونديال الأندية Icon انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 213 ريالاً Icon رياح نشطة وأتربة مثارة وضباب على 5 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
بسبب جرعة مخدرات

الكشف عن سبب وفاة الممثل الأمريكي ماثيو بيري

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
الكشف عن سبب وفاة الممثل الأمريكي ماثيو بيري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح قسم الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس أن سبب وفاة الممثل الأمريكي الشهير ماثيو بيري، في أكتوبر 2023 يعود إلى التأثير القوي لعقار الكيتامين المخدر.

تأثير الكيتامين المخدر

وجاء في التقرير: “إدارة الفحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس، تؤكد أن الممثل ماثيو بيري (54 عاما)، توفي بسبب مستويات عالية من مادة الكيتامين (المخدرة)”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة المراعي

وظائف شاغرة في شركة المراعي

بالفيديو.. جريان وتدفق السيول شمال ينبع النخل

بالفيديو.. جريان وتدفق السيول شمال ينبع النخل

وأشار التقرير إلى أن هناك عوامل ساهمت أيضا في وفاة بيري تشمل “الغرق ومرض الشريان التاجي وتأثيرات مادة البوبرينورفين”.

وفاة ماثيو بيري

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الممثل ماثيو بيري نجم المسلسل الأمريكي “الأصدقاء” (Friends) توفي يوم الأحد عن عمر ناهز 54 عاما، مرجحين أن سبب الوفاة كان سكتة قلبية.

وقال موقع TMZ نقلا عن مصادر في الشرطة إنه تم العثور على الممثل الذي اشتهر بلعب دور “تشاندلر بينغ” في مسلسل Friends، ميتا في منزل بمنطقة لوس أنجلوس يوم السبت.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم العثور على بيري في حوض الاستحمام بالمنزل، ولم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث، وتم إخبار TMZ أيضا أنه لم يكن هناك أي شيء غريب في مكان الوفاة، وتم تشخيص الوفاة بأنها بسبب السكتة القلبية.

وماثيو بيري هو ممثل أميركي ولد في مدينة وليمستون في ماساتشوستس الشمالية، انتقل والده إلى أوتاوا، أونتاريو، لذا فهو يحمل الجنسيتين الكندية، والأمريكية، وهو ابن للممثل الأمريكي جون بينت بيري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد صرف المستحقات
السعودية اليوم

التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد...

السعودية اليوم
غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا
السعودية اليوم

غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا

السعودية اليوم
تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران
المجتمع

تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا...

المجتمع
الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز
السعودية اليوم

الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في...

السعودية اليوم
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تصل مطار العريش
السعودية اليوم

الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تصل مطار...

السعودية اليوم
صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين دور العرض العالمية
الأزياء والموضة‎

صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين...

الأزياء والموضة‎
5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني
السعودية اليوم

5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه