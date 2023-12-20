الكشف عن كرة نهائي كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وشركة كيلمي Kelme، عن الكرة الرسمية الخاصة بنهائي كأس آسيا 2023، التي ستنطلق في قطر، يوم 12 يناير المقبل.

كرة نهائي كأس آسيا

وتحمل الكرة الرسمية الخاصة بالنهائي اسم VORTEXAC23+، وتعتمد على ذات التصميم المستخدم للكرة الرسمية في كأس آسيا VORTEXAC23؛ وهي تعّبر عن مجد وروعة المباراة الحاسمة على اللقب القاري.

ويستلهم اللون الذهبي للكرة من ألوان الصحراء في الدولة المضيفة قطر، والذي يمتزج مع أناقة اللون العنابي التقليدي في البلاد، وذلك عبر مزيج يعكس الروح التنافسية واللحظات المثيرة المرتقبة، حيث إن سيطرة اللون الذهبي تعبّر عن التنافس من أجل الفوز بلقب البطولة.

نسخة قوية من البطولة

وقال أمين عام الاتحاد القاري، داتوك سري ويندسور جون: “يسر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دخول مرحلة جديدة مع شريكنا كيلمي Kelme من خلال إطلاق الكرة VORTEXAC23+ ونحن نشكرهم على دعمهم المتواصل لكرة القدم الآسيوية”.

وأضاف: “نحن واثقون من أننا سنشهد أعظم نسخة على الإطلاق في تاريخ كأس آسيا، ومن خلال التصميم المذهل ومعايير الأداء العالية فإن كرة VORTEXAC23+ تعبّر عن طموحاتنا بمنح أفضل فريقين في قارة آسيا منصة مثالية من أجل التنافس على مجد الفوز باللقب”.

ومن جانبه، قال السيد كي يونغزيانغ رئيس شركة كيلمي Kelme: “الكشف عن الكرة الرسمية للمباراة النهائية تؤكد أن كأس آسيا 2023 دخلت المراحل الأخيرة من الاستعدادات، ونحن سعداء للقيام بدور في البناء لانطلاق البطولة”.

وواصل قائلًا: “التصميم المبتكر والتكنولوجيا في شركة كيلمي سيكونان محط الأنظار، ومع الترقب الكبير فإننا متشوقون بانتظار المباراة النهائية، حيث سنشاهد كرة VORTEXAC23+ على أرض الملعب”.