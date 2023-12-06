الكعبة المشرفة تحت زخات المطر.. روعة الزمان والمكان

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وثق مقطع فيديو أجواء الحرم المكي الشريف، بالتزامن مع هطول أمطار الخير على منطقة مكة، وخاصة على الكعبة المشرفة.
وأظهر المقطع أجواءً روحانية في الحرم المكي مع هطول أمطار الخير، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
فيديو | الكعبة المشرفة كما تبدو تحت المطر#الإخبارية pic.twitter.com/XF6zwmoCmD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 6, 2023
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.