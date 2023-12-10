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بالشراكة مع "طيران أديل"

الكلية التطبيقية في جامعة الأميرة نورة تطلق برنامج دبلوم الضيافة الجوية

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
الكلية التطبيقية في جامعة الأميرة نورة تطلق برنامج دبلوم الضيافة الجوية
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت الكلية التطبيقية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالشراكة مع “طيران أديل”، برنامج دبلوم “الضيافة الجوية”، اعتباراً من الأحد 10 ديسمبر وحتى يوم الخميس 21 ديسمبر 2023م.

أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج إلى مواكبة المتطلبات المتجددة في سوق العمل، التي تتسم بالمرونة ومواءمتها من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، والقطاع غير الربحي؛ لتحقيق الأهداف والمخرجات المنشودة المتمثلة في الارتقاء بمهارات وقدرات الفتيات، ورفع الكفــاءة المهنيـة لديهــن.

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وأوضحت الرئيس التنفيذي المكلف للكلية التطبيقية، الدكتورة نورة بنت عبد الرحمن المطرفي، “أنَّ البرنامج يسعى إلى تطوير المهارات والقدرات للفتيات السعوديات؛ بإطلاق برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة ونوعية في مجال الطيران، حيث سيتم خلق فرص وظيفية واعدة لبنات الوطن في مجال (الضيافة الجوية)، مع تقديم الدعم اللازم لتمكينهن من بناء مستقبل مهني ناجح، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية السعودية “2030.

توظيف وتدريب

وأضافت الدكتورة المطرفي “أن القيمة التنافسية للبرنامج تتضمن التوظيف في “طيران أديل”، والتدريب التعاوني في مقر أكاديمية الأمير سلطان بن عبدالعزيز بجدة، وأن البرنامج مصنف في التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية”.

يذكر أن البرنامج يأتي في إطار تقديم الكلية التطبيقية لطالباتها مجموعة من البرامج المتنوعة تساهم في تأهيل كوادر وطنية نسائية بدرجات دبلوم، وشهادات مهنية متوافقة مع حاجة سوق العمل المحلي ومستهدفات التنمية وبما يتواءم مع الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025.
للحصول على معلومات عن برنامج “الضيافة الجوية”، وآلية التسجيل عبر زيارة الرابط التالي: “اضغط هنا“.

 

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