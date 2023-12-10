اللجنة التنسيقية لجمعيات التوحد تطلق أعمال الملتقى الأول لجمعيات التوحد

أطلقت اللجنة التنسيقية لجمعيات التوحد «الملتقى الأول لجمعيات التوحد 2023م» بمدينة الريـــاض تحت رعاية رئيسها الفخري سمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحــان آل سعود، حيث شهد الملتقى حضور أكثر من 30 جمعية متخصصة بالتوحد من حول المملكة، إلى جانب القيادات المهمة من مجلس الجمعيات الأهلية والكيانات المهتمة بالتوحد.

الملتقى الأول لجمعيات التوحد

ويأتي الملتقى الأول بغاية التعريف باللجنة التنسيقية لجمعيات التوحد وهي اللجنة الأولى للتوحد في البـــلاد، كما يهدف لإحداث النهضة المستدامة لجمعيات التوحد في القطاع عبر تطوير الخدمات المقدمة لذوي التوحــد من خلال الدعم والمساندة للجمعيات المتخصصة والاستفادة من تجارب الجمعيات المتميزة وتمكين الجمعيات من مواكبة التطورات التقنية وتعزيز التحول الرقمي لاسيما التطرق لسبل تطوير أدوات التمويل المبتكر لدعم الاستدامة المالية.

وتضمن الملتقى عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل المصاحبة بتواجــد أكثر من 12 متحدث من رؤساء جمعيات ومختصين ومستشارين في مجالات مختلفة كالتوحد والتقنية والاستدامة المالية، كما ضم أركانًا تعريفية للجمعيات وركنًـا استشاريًا للجمعيات الأهلية؛ لتقديم الدعم المساند والمشورة.

خدمات عالية المستوى

وصرَّح سمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحــان آل سعود، الرئيس الفخري للجنة قائلًا: “نسعى في قطاع التوحد لتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتقديم خدمات عالية المستوى تحقق رؤية “2030” التي تنتهجها المملكة فيما يخص القطاع التنموي، وكان لقيادتنا الحكيمة الدور الأكبر في تحويل مفهوم العمل المؤسسي في القطاع غير الربحي من الرعوي إلى التنموي بما يكفل الاستدامة، ونحن اليوم نقتدي بهم ونجعلهم نبراسًا لنا في العمل الخيري والإنساني”.

وضمن سلسلة أهداف ترقية الخدمات المقدمة لذوي التوحد خصص الملتقى الأول مــنــصــة توقيع لعدد من الاتفاقيات الهامة، حيث وقعت اللجنة التنسيقية لجمعيات التوحد مـذكرة تفاهم مع جمعية علاجي والتي تهدف لتقديم الدعم العلاجي المتخصص لجمعيات التوحد من حول المملكة، وبغاية تطوير الكوادر العامة القطاع وقعت اللجنة مع مــركز تمكين الهدف للتدريب والخدمات الإدارية لتمكين القيادات والكادر الإداري والفني بجمعيات التوحد على مستوى المملكة وذلك من خلال إتاحة عددًا من الخدمات المجانية والمخفضة فيما يتعلق بالاستشارات والتدريب وبناء البرامج التدريبية، وفي الجانب التقني وقعت اللجنة مع شركة آفاق العالمية بغاية دعم جمعيات التوحد على مستوى المملكة من تحقيق التحول الرقمي وتدريب الكوادر البشرية في الجمعيات على استخدام نظام رافد الإلكتروني، وعلى صعيد ربـــط حلقات الوصل بين الجمعيات والمؤسسات غير الربحية والاستشاريين وقعت اللجنة مذكرة تفاهم مع منصة تنافس وذلك لتوفير الدعم الفني وتأهيل وتدريب الجمعيات في مــجــال المشتريات وأكثــر، كما أبرمت اللجنة اتفاقية مع شركــة فورقود للدعاية والإعــلان وذلك لتقديم خدمات الإنتاج الإعلامي وتنظيم المعارض والمؤتمرات بخصم يصل لـ 50%.

وذكرت رئيس اللجنة التنسيقية لجمعيات التوحد الأستاذة أريج المعلم “جاءت اللجنة التنسيقية لجمعيات التوحد بغاية إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات المقدمة لذوي التوحد عبر عدة مشاريع ومبادرات لتمكين الجمعيات الأهلية من تحقيق نتائج فارقة للمستفيدين من خلال تنسيق وتوحيد وحشد الجهود لبناء حالة نهضوية متطورة ومستدامة وفق أعلى المعايير والمستويــات وذلك لــتــأمين جودة حياة أفضل لـ الآلاف من ذوي التوحد وأسرهم في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة “.

يــشــار بأن الملتقى الأول من نوعه على مستوى المملكة ليس إلا بداية لسلسلة ملتقيات ومؤتمرات قادمة تطويرية واسعة كــبـــرى لقطاع التوحد في المملكة العربية السعودية.