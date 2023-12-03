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خلال الاجتماع الأول في الدوحة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين

اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري تبحث المستهدفات والمبادرات المشتركة

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٢ مساءً
اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري تبحث المستهدفات والمبادرات المشتركة
المواطن - واس

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راس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، في الدوحة، اليوم، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري.

مستهدفات ومبادرات

وفي بداية الاجتماع، رحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، بسمو وزير الخارجية في بلده الثاني دولة قطر، والوفد المرافق لسموه، متمنياً لهم طيب الإقامة.

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تلا ذلك استعراض قدَّمه فريقا عمل الأمانة العامة للمجلس للأعمال التحضيرية ومخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وفرق عملها خلال الفترة الماضية، وما تضمنته من مستهدفات ومبادرات ومذكرات تفاهم من المزمع توقيعها على هامش الاجتماع المقبل لمجلس التنسيق السعودي القطري.

التعاون السعودي القطري

‏وأشاد رئيسا اللجنة التنفيذية في الجانبين بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان المجلس الفرعية وفرق عمل الأمانة العامة للمجلس في الجانبين، التي تأتي تحضيراً للاجتماع السابع للمجلس، وشددا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
حضر الاجتماع، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان المهندس فهد بن سعيد الحارثي.

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