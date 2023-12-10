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بشائر تستحق الانتباه والفخر

المؤتمر الصحفي بمهرجان الرياض للمسرح يكشف تفاصيل الدورة الأولى

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٥ مساءً
المؤتمر الصحفي بمهرجان الرياض للمسرح يكشف تفاصيل الدورة الأولى
المواطن - تصوير: خالد الحمودي

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انطلق اليوم، المؤتمر الصحفي الثاني الخاص بمهرجان الرياض للمسرح، والذي كشف عن تفاصيل الدورة الأولى المزمع إقامتها في الفترة من 13 إلى 24 ديسمبر الجاري، بحضور سلطان البازعي رئيس هيئة المسرح و الفنون الأدائية، ود. عبدالإله السناني رئيس المهرجان، وعضو هيئة المسرح.

وأكد السناني خلال كلمته إن الحراك المسرحي الذي تشهده السعودية، عموماً، ومهرجان الرياض للمسرح على وجه الخصوص، يجعلنا أمام بشائر تستحق الانتباه والفخر.

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جيل مسرحي مبدع

وأضاف “هي بشائر جيلٍ مسرحي مبدع من شبابنا وبناتنا الذين يقبلون على المسرح بشغف كبير، ويبادرون في ابتكار تجاربهم الفنية، ويصنعون أملاً حقيقياً لازدهارٍ مسرحي سعودي يوازي هذه النهضة ويعد بنجاح استراتيجياتها الرامية لصناعة مسرحية راقية تزدهر في مناحي بلادنا، تعكس ثقافتنا وحضارتنا، وتشارك في النهضة الشمولية التي ترتفع فيها جودة الحياة، ويرتقي فيها الاقتصاد عبر إبداع وفاعلية المجتمع”.

وأضاف: لطالما كان المسرح السعودي حاضراً، لكنه اليوم يمضي في خطط تنموية لما نشهد مثلها يوماً، ولم نشاهد مثلها في تجارب دول المنطقة، وسوف يصنع مسرحنا تجربة محلية وعالمية تحمل رسالة المسرح الخالدة في السلام والمحبة والثقافة، وتنقل معها واقعنا العظيم، ميراثنا الحضاري الضخم الذي كان في إحدى تجلياته نوراً للعالم أجمع.

مهرجان الرياض للمسرح

وكشف السناني خلال المؤتمر عن أعضاء لجنة التحكيم برئاسة نضال الأشقر وعضوية كل من الفنان العالمي غسان مسعود من سوريا، د. مدحت الكاشف من مصر، الكاتب صالح زمانان من السعودية، مهندس الديكور فهد المذن من الكويت.

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