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يجب إعداد الخطط المستقبلية للتعامل مع الأزمات

المؤشرات المناخية ترفع من معدلات الخطر وتستدعي زيادة الانتباه

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ صباحاً
المؤشرات المناخية ترفع من معدلات الخطر وتستدعي زيادة الانتباه
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن المؤشرات المناخية ترفع من معدلات الخطر وتستدعي زيادة الانتباه وإعداد الخطط المستقبلية للتعامل مع الأزمات والكوارث ورفع الجاهزية، لافتًا إلى أن المركز يسهم بدوره في تعزيز إدارة المخاطر من خلال القدرات والممكنات الأرصادية.

إدارة المخاطر

جاء ذلك خلال ترؤسه، الجلسة الأولى لمؤتمر إدارة المخاطر والطوارئ بمدينة الرياض، واستعرض خلالها إحصاءات البيانات الدقيقة لأهم الأنظمة والمنصات التي يعمل عليها المركز ومن أهمها: التوقعات المناخية المحتملة، وأنظمة النمذجة العددية، وأداء نموذج الطقس السعودي.

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ونوّه الدكتور أيمن غلام بالخدمات التي يقدمها المركز عن دراسات تأثيرات التيارات الهوائية على المباني متعددة الأدوار بالمناطق الحرجة، وتأثيرات التغيرات المناخية وعلاقة ظاهرة “النينو” بمناخ المملكة.

ونظم المركز الوطني للأرصاد معرضًا مصاحبًا لمؤتمر إدارة المخاطر والطوارئ لإبراز القدرات والممكنات الأرصادية في الحفاظ على الأرواح وسلامة الممتلكات من خلال التنبؤ بالظواهر الجوية الشديدة للحد من آثار المخاطر والكوارث واستعراض الأنظمة المختلفة والمراكز الإقليمية والنظام الآلي للإنذار المبكر والنماذج العددية وآلية إرسال التقارير للجهات المعنية وشرائح المجتمع المستفيدة.

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